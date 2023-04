Neuer Hort in Enzersdorf ist schon wieder zu klein

Der Hort in Enzersdorf hängt wie ein Damoklesschwert über der Gemeinde. Es hat zumindest den Anschein. Im Herbst 2022 ging er in Betrieb. Rund eine Million Euro kostete die neue Heimat der Hortkinder im Polstererpark, die als Containerlösung umgesetzt wurde. Die ÖVP rechnete fix mit Förderungen durch das Land Niederösterreich. Containerlösungen erfüllen aber nicht die Förderkriterien. Enzersdorf ging leer aus.

Dem nicht genug, ist der Hort jetzt auch schon wieder zu klein. Mit dem neuen Schuljahr braucht man Platz für eine komplett neue Gruppe. Das habe eine Bedarfserhebung ergeben, die schon wenige Monate nach der Eröffnung auf dem Tisch lag. Kostenpunkt: rund 200.000 Euro. Die Gemeinde hat nur wenig finanziellen Spielraum, also soll ein Kredit die Aufstockung des Containerkomplexes sichern. Nur: Aufgrund der prekären finanziellen Situation der Gemeinde, braucht es für diesen Kredit die Zustimmung des Landes. Ein Prüfer sei nach Ostern im Amt. Dann werde es das OK geben, ist man sich bei ÖVP und FPÖ sicher.

Bei Liste GEMa schrillen Alarmglocken

Falls dem wider Erwarten doch nicht so sei, werde man das Geld aus einem Grundstücksverkauf heranziehen. Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds (ein Topf für Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen) erwarte man sich außerdem bis zu 50 Prozent Förderung.

Da schrillen bei Jaqueline Matijevic, Gemeinderätin der Liste GEMa, alle Alarmglocken: „Die Gemeinde hat bereits einmal auf Förderungen gehofft, ohne eine Zusage zu haben. Das hat uns 700.000€ gekostet. Außerdem wurden tatsächlich zuerst Leasing- und Darlehensangebote mit variablen Zinssätzen eingeholt. Und das besagte Grundstück wird jährlich drei Mal verkauft und für alles mögliche als Bedeckung herangezogen. Wir rennen wieder sehenden Auges ins Verderben“, so ihre klaren Worte.

Laut Matijevic habe die ÖVP bei einem Schuldenstand von zwölf Millionen Euro offenbar den Bezug zum Geld verloren. „Es ist meine Generation, die das ausbaden muss. Jene, die jetzt groß Geld ausgegeben und ohne Weitblick geplant haben, sind vielleicht noch 1 Periode im Amt und wollen sich nicht eingestehen, dass die Gemeinde mit dem Rücken zur Wand steht. Sie betrifft es ja nicht mehr. Fakt ist: wir können nur mehr aus der Not heraus agieren!“

ÖVP und FPÖ beruhigen

Laut Matijevic werden künftig auch die zusätzlichen Container zu klein: „Die ÖVP glaubt, dass von allen künftig schulpflichtigen Kindern, nur 30 Prozent den Hort nutzen werden. Das ist Realitätsverweigerung. Die Politik redet davon, das Teilzeitmodell unattraktiv zu machen und die Preissteigerungen tragen zusätzlich dazu bei, dass man es sich nicht mehr leisten kann, seine Kinder zu Hause zu betreuen. Es werden also mehr als 30 Prozent der Betroffenen sein, die den Hort in Anspruch nehmen müssen“, ist sich die Mandatarin sicher. „Wenn das Land dann vielleicht auch noch kleinere Gruppengrößen vorgibt, wird überhaupt wieder alles eng“, setzt sie noch nach und spielt darauf an, dass das Land NÖ erst kürzlich kleinere Gruppengrößen für die Kindergarten vorgegeben hat.

ÖVP-Gemeinderat Christian Lutz beruhigt: „Ich bin kein Freund davon, auf Verdacht größer zu bauen. Wir planen so, dass wir weiter aufstocken können.“ Vizebürgermeister Werner Herbert (FPÖ) ist sich außerdem sicher, dass das Land den Kredit für den Ankauf weiterer Container (in Summe sind vier Container inklusive Sanitärraum nötig) genehmigen wird.

