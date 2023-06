Brucker auf Abenteuer-Rodeo für den guten Zweck

„Potholes sind die Schlaglöcher, denen wir auf dieser Rallye unzählige Male begegnen werden“, sagt Gottfried Roggenbauer. Er ist gemeinsam mit Thomas Buxbaum am Samstag in Salzburg zu einem großen Abenteuer aufgebrochen. Die beiden Brucker werden beim „Pothole Rodeo“ entlang der österreichischen Grenze durch Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein, Italien und Slowenien in diesen Tagen an die 3.000 Kilometer hinter sich bringen. Und zwar nur auf Nebenstraßen - daher der Name Pothole Rodeo, also Schlagloch-Rodeo. Nachts wird gecampt oder im Auto geschlafen.

Die Fahrzeuge, mit denen man an der Ralley teilnehmen darf, müssen entweder weniger als 50 PS haben, oder mindestens 500.000 Kilometer am Tacho oder maximal 500 Euro wert sein. Die Bedingungen erfüllen die beiden Brucker mit einem alten 850er Volvo Turbo.

„Das Rodeo entspringt unserem Hang zu alten Krax'n und spannenden Herausforderungen“, erklärt Roggenbauer die Motivation hinter der Teilnahme. „Dass wir mit unserer Teilnahme dabei helfen können, Kindern mehr Chance auf Bildung zu ermöglichen, ist ein schönes ,I-Tüpferl' auf ein paar Tage voller Abenteuer und Herausforderungen an uns und den ,Elch'", wie Roggenbauer den Volvo liebevoll nennt.

Der Team-Name Drakkar geht übrigens auf die Wikinger zurück - sie nannten so ihre Langboote, auch als Drachenboote bekannt. Das sei für den Volvo nur passend, meinen die beiden.

Nach dem ersten Tag hatten sie übrigens schon zusätzliche 995 Kilometer am Tacho und machten sich an Tag zwei weiter auf Richtung Liechtenstein, von wie es dann weiter nach Südtirol ging.

„Wer gewinnt ist uns allen egal, wir haben jetzt schon gewonnen“, so Roggenbauer.