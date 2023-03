Göttlesbrunn: Wiederstein holt wieder Gold mit Erdbeerbrand

Die Ab-Hof-Messe in Wieselburg ist Europas größte Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung. Seit Freitag bietet die Messe AusstellerInnen und DirektvermarkterInnen eine große Bühne für Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung und den Verkauf bäuerlicher Produkte. Im Rahmen der Messe werden auch jedes Jahr die besten Produkte aus vielen Kategorien verkostet und ausgezeichnet.

Grete Wiederstein - Edelbrand-Sommelière aus Göttlesbrunn - ist auch heuer wieder ganz vorne mit dabei: Ihr Erdbeerbrand sicherte sich schon im Vorjahr Platz 1 und punktete auch heuer wieder in der Kategorie „Beerenbrände“. Der Erdbeerbrand ist erneut NÖ Landessieger.

Entscheidend sind 36 Stunden Mazeration! Grete Wiederstein

Die Gründe für den Erfolg: „Die Reife der Erdbeere muss am Punkt sein. Das ist jedes Mal eine Zitterpartie, um den richtigen Zeitpunkt der Ernte zu bestimmen“, so Wiederstein. Für 0,5 Liter Erdbeerbrand braucht die gebürtige Wieselburgerin 1,5 Kilo Erdbeeren. Die Erdbeeren kommen von Franz und Martina Schorn aus Ebergassing. „Entscheidend sind letztendlich aber die 36 Stunden Mazeration.“

Bei der Mazeration werden die Früchte, Kräuter, Samen oder Wurzeln, deren Aroma man im späteren Endprodukt einfangen möchte, in Neutralalkohol eingelegt. Daher auch der Name Mazeration, denn macerare (lat.) bedeutet „einweichen“. So knacke man die Kerne der Erdbeere und verhindere, dass diese Kerne bitteren Geschmack abgeben. „Nach 36 Stunden ist das Aroma perfekt“, so Grete Wiederstein.

Eine besondere Zutat dürfte aber auch Wiedersteins Leidenschaft sein. Wiedersteins Philosophie beim Schnapsbrennen: „Lebensfreude!“

Zum ersten Mal eingereicht und gleich am Treppchen ist außerdem Wiedersteins Bio-Erdbeer-Gin. Er bekam die Silber-Auszeichnung. Die Erdbeeren hierfür kommen von der Familie Ponath aus Maria Ellend.

