Bruck: Kinder lernen Umgang mit Geld

Bereits Kinder im Kindergartenalter soll der richtige Umgang mit Geld und knappen Ressourcen nähergebracht werden. Die Nationalbank, das Sozialministerium und das Land NÖ haben daher ein gemeinsames Pilotprojekt zur Finanzbildung unter dem Titel „Geld wert wert voll“ erarbeitet. Das Projekt läuft von September bis zum Juni 2024, im Bezirk machen 18 Kindergärten mit. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), Maximilian Hiermann und Stefan Humer von der Österreichischen Nationalbank (OeNB) sowie Ruth Enthofer-Stoisser und Tamara Gabriel vom Sozialministerium stellten die Details dazu im Kindergarten in der Johngasse vor.

„Auf spielerische Weise sollen die Kinder den Umgang mit Geld, Einkaufen, Kaufen und Verkaufen, Sparen, Werten und Achtsamkeit gegenüber Gebrauchsgegenständen mit auf den Weg bekommen“, sagte Teschl-Hofmeister. Die „elementarpädagogischen Impulse“ würden in den Bildungsalltag mit den Kindern integriert. Es gehe nicht darum, dass die Kinder mit dem Volksschuleinstieg rationale Kaufentscheidungen treffen können, sondern die Kinder sollten bereits möglichst früh ein „Gespür“ dafür bekommen, wie Ausgaben verringert werden könnten, etwa dass die längere Nutzung eines Gegenstandes „Geld spart und obendrein der Umwelt hilft“. Der Fokus liege dabei auf den Kindern im letzten verpflichteten Kindergartenjahr.

„Der Kindergarten ist auch eine Bildungeinrichtung, nicht nur eine zweijährige Spielform, schon die Kleinen haben Hausverstand“, sagt Maximilian Hiermann. Daher habe die Nationalbank ein Konzept entwickelt und mit dem Land NÖ und dem Sozialministerium passende Partner gefunden.

„Die Kinder haben bereits eigene Vorstellungen vom Geld und Geschäftswesen, sie wissen, dass man bei der Bank Geld bekommt, verstehen, was tauschen oder borgen bedeutet und haben sogar einen mobilen Verkaufsstand im Garten eröffnet“, berichtet Kindergartenleiterin Ina Kapper. „Man kann nicht früh genug anfangen, viele Fähigkeiten und Kenntnisse, etwa die Musik, werden auch bereits im Kindergarten gefördert“, ergänzt Brucks Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ).

„7 Zwetschken Sackerl“ kann ausgeliehen werden

Für das Projekt wurden eigene Materialien entwickelt. Eine „Materialienkiste“ enthält Spielimpulse, Geschichten, Schautafeln, Bildermappen und mehr zum Thema, sie steht im Kindergarten das ganze Jahr zur Verfügung. Mitmachstationen mit Büchern, zusätzlichem Bildungsmaterial, Werkzeug und Ideen zu den Themen „Geld, Arbeit, Märkte, Zahlen und Werte“ bleiben einige Wochen in einem Kindergarten. Das „7 Zwetschken-Sackerl“ enthält Bücher mit Anregungen zum selbst Ausprobieren und verschiedene Spiele, die alleine oder mit der Familie gespielt werden können. Kinder im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr könne ein Sackerl für eine bestimmte Zeit für zuhause ausleihen.

Das Projekt wird von Forscherinnen und Forschern der Österreichischen Nationalbank wissenschaftlich begleitet. Ab Herbst 2023 sollen Gruppengespräche an ausgewählten Kindergärten stattfinden, die aufgezeichnet und ausgewertet werden. Pädagoginnen und Eltern werden einbezogen. Am Ende der Laufzeit gibt es einen Online-Fragebogen für alle am Projekt teilnehmenden Erwachsenen, um die Ergebnisse zu sichern und zu evaluieren. „Wir fragen uns, was hat´s gebracht, bei positivem Ergebnis werden wir das Projekt erweitern“, so Hiermann.