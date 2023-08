Georg Neumann aus Berg singt auf CD „Mein Lied für Niederösterreich“

Zwölf Liedermacherinnen und Liedermacher aus NÖ waren im Vorjahr im Wettbewerb der Kultur.Region.Niederösterreich „Mein Lied für Niederösterreich“ ins Finale gekommen (die NÖN berichtete). Mittlerweile haben die Zwölf ihre Lieder aufgenommen, die CD wurde im Bioweingut Geyerhof in Furth bei Göttweig präsentiert. Auf dem Album ist auch der Song „Daham“ von Georg Neumann aus Berg. In „Daham“ streut er Niederösterreich Rosen: „Oho, wir san daham do, do geht uns nix oh - wir wissen, wos zöht. Oho, wo meine Freind san, do bin i daham und des ist mei Wöt“.

„Ich bin dankbar für diese vielfältigen Beiträge, im Bereich der Kultur sind wir in Niederösterreich Spitzenklasse“, kommentiert Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP). Das liege nicht zuletzt an der breiten Möglichkeit, sich an den NÖ Musikschulen von Kindheit an musikalisch aus- und weiterzubilden.

Georg Neumann, der auch unter dem Künstlernamen „Sche*org“ auftritt, stammt aus einer musikalischen Familie und begann bereits mit vier Jahren Klavier zu spielen. Mit elf Jahren lernte er Schlagzeug, mit fünfzehn entdeckte er die Gitarre. Zunächst vom Vater unterrichtet, studierte er weiterführend bei Gabriel Guillén und Gerald Gradwohl und holte sich immer wieder Inspiration von Größen wie Jimi Hendrix, Eric Clapton, oder Carlos Santana. Bei Tenor Agim Hushi und weiteren Lehrerinnen nahm Neumann Gesangsunterricht.

Der vielseitige Künstler schreibt und komponiert seine eigene Musik, die sich zwischen den Genres bewegt und von Rock bis Pop viele Facetten zeigt. Er gründete die Band „Black Mariah“ und arbeitete mit zahlreichen namhaften österreichischen und internationalen Musikern, von Christian Kolonovits über Roman Gregory („Alkbottle“) bis zu Andy Lee Lang, zusammen. „Derzeit arbeite ich mit ,Lords of the Sounds´ an einer EP, einem kleinen Album, der Name steht noch nicht fest“, berichtet Georg Neumann. Wer an seiner Musik und seinen Projekten interessiert sei, könne diese laufend auf sozialen Medien mitverfolgen.

Mehr Informationen zur CD unter: www.kulturregionnoe.at