Dorli Muhr in „Hall of Fame“

Die Winzerin und Unternehmerin Dorli Muhr ist vom „Eventmarketingboard Austria (emba)“ in die „Hall of Fame“ aufgenommen worden. In dieser „Ruhmeshalle“ des Livemarketings sind Eventpioniere wie André Heller, Lotte Tobisch, Hannes Jagerhofer, Erhard Busek oder Elisabeth Gürtler vertreten.

„Wenn jemand für den Begriff Kulinarik in der Eventbranche sinnbildlich stehen würde, dann wäre es Dorli Muhr“, ist in der Festschrift der emba zu lesen.

Die Chronologie der zahlreichen Events, die Dorli Muhr mit ihrer 1991 gegründeten „Agentur Wine+Partners“ organisiert und durchgeführt hat, trug Festrednerin Maria Großbauer (letzte Opernballorganisatorin) bei der Gala im Wiener Palais Ferstl vor, vom „East West Wine Summit“ im Jahr 1992, dem ersten Großevent des österreichischen Weines über eines der allerersten Gourmetfestivals des Landes „Days of Wine and Roses“ (mit Alois Kracher und dem Team des Restaurants „Taubenkobel“), bis zur Inszenierung ganzer Regionen mit „Tafeln im Weinviertel“ oder der „Carnuntum Experience“ und zu Gipfeltreffen internationaler Experten wie dem „Single Vineyard Summit“ im Schloss Grafenegg.

Wine+Partners ist aber nicht nur in Österreich tätig, sondern organisiert seit vielen Jahren auch Veranstaltungen in aller Welt: von Italien, Deutschland, Portugal, über die USA bis Brasilien, China und Japan hat die Agentur Erfahrung in der Planung und Durchführung von aufwendigeren kulinarischen Events.

Dorli Muhr hatte zunächst österreichische Weingüter auf dem Heimmarkt beworben, bald aber wurden die Leistungen der ausgebildeten Dolmetscherin international nachgefragt. Gemeinsam mit Geschäftspartnerin Ute Watzlawick führt Muhr heute ein Team von 17 Kommunikationsexperten mit Kulinarik-Wissen, die Weingüter, Bierbrauer, Bäcker, Restaurants, Hotels, Tourismusregionen und Feinkostproduzenten in ihrem analogen und digitalen Auftritt betreuen.

Gemeinsam mit Dorli Muhr wurden Life Ball-Organisator Gery Keszler und Helmut Zwickl, der Gründer des Oldtimer-Rennens „Ennstal Classic“ in der Steiermark, in die „Hall of Fame“ aufgenommen. „Es handelt sich um Wegbereiter und Wegbereiterinnen, die mit ihrem Engagement und ihren Ideen die Welt spannender, schöner und lebenswerter machen“, fasste „emba“-Chef David Strolz zusammen.

