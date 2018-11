Fotos vom Wein- und Genussrundgang .

Der „Wein- und Genussrundgang“ fand in Prellenkirchen heuer etwas früher im Jahr statt: Am Samstag öffneten sieben Winzer und zwei Gastronomen („Café 1“ und „Kaiser Probus“) ihre Pforten und boten eine reiche Auswahl an verschiedenen Weinen, Edelbränden und Heurigenschmankerln an.