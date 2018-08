Kellergassenfest in Prellenkirchen .

In der Kellergasse in Prellenkirchen trafen einander Winzer, Künstler und zahlreiche Besucher beim traditionellen Kellergassenfast. Zwanzig Weinhauer der Gemeinde hatten ihre Keller geöffnet, in einigen davon stellten Künstler aus der Region Gemälde, Aquarelle und Kunsthandwerk aus. Heuer fand erstmals eine offizielle Eröffnung beim Weinbaumuseum statt."