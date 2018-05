Laut Polizei hatte sich unmittelbar hinter dem 41-Jährigen ein Motorradfahrer (43) befunden, als der Autofahrer (19) im Bereich einer Einfahrt zu einem Güterweg beide einspurigen Fahrzeuge überholte und seitlich mit dem Radfahrer kollidierte.

Der 41-Jährige wurde zu Boden geschleudert. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber abtransportiert.

Dem Motorradfahrer gelang es, einen Zusammenstoß sowohl mit dem Auto als auch dem gestürzten Radfahrer zu verhindern. Er blieb ebenso unverletzt wie der 19-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See, der sein Fahrzeug nach Polizeiangaben in durch Alkohol beeinträchtigtem Zustand gelenkt hatte.