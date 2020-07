Die Feuerwehr Prellenkirchen wurde am Sonntag um 20.19 Uhr zu einem Unfall in die Weingärten Richtung Edelstal alarmiert. Aus unbekannter Ursache war ein Traktor über die Böschung in einen Weingarten gestürzt. Der leicht verletzte Fahrer konnte selbstständig die Einsatzkräfte einweisen. Wegen des unwegsamen Geländes und der beengten Verhältnisse musste die Feuerwehr Hainburg zur Unterstützung angefordert werden.

Diese stellte den Traktor mit dem Wechselladefahrzeug wieder auf die Räder, sodass er anschließend mit der Seilwinde geborgen werden konnte.