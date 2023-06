Arbesthal: Nachwuchs hat erstmals Feuerwehrfest mitgestaltet

Von Freitag bis Sonntag gab es in Arbesthal nur einen Treffpunkt: das Festzelt hinter der Kirche. Grund: das Feuerwehrfest der Arbesthaler Feuerwehrmänner und -frauen.

Auf den grandiosen Auftakt am Freitag, folgte ein gemütlicher Samstag, ehe am Sonntag das Festzelt rechtzeitig zum Frühschoppen mit „Die Klob'nstoana“ wieder voll war.

Neu war dieses Mal, dass die Mitglieder der Wehr dieses Mal ihren Nachwuchs dabei hatten. Die frisch gegründete Jugendfeuerwehr wurde im Rahmen des Fests nicht nur offiziell vorgestellt, sondern durfte auch gleich zeigen, was sie kann. Die Kinder und Jugendlichen von 10 bis 14 haben bei der Schank ausgeholfen, kellneriert, Essen serviert oder ihren eigenen Dosenschießstand betreut und so für Unterhaltung gesorgt. Die Jugendbetreuer Clarissa und Thomas Krakhofer, Marlies Pimpel und Johann Netzl zeigten sich stolz.

Respekt gab es dafür auch von den Großen - allen voran Kommandant Josef Grün: „Wirklich toll, was die Jungs und Mädels diese drei Tage geleistet haben. Ich bin sehr stolz auf die Jugendfeuerwehr!“