Gerhaus: „Codename Schurli 2“ in der Haydnhalle

Die Haydnhalle war am Freitag restlos ausverkauft: die jungen Filmemacher „Tothbrothers“ stellten ihr neues Werk, den Spielfilm „Codename Schurli 2: Ära der Prohibition“, vor. Es handelt sich um die Fortsetzung des Streifens „Codename Schurli: Tale of the Rafferring“, der von einigen Kleinganoven handelt, die in der Kampfsportszene aufregende und mitunter schmerzhafte Abenteuer erleben (die NÖN berichtete).

Im Mittelpunkt des Nachfolgers steht die fiktive Stadt „Giftbach“. Sie hat als erste Kommune Österreichs ein absolutes Alkoholverbot erlassen. Tatsächlich tendiert die Zahl der Verbrechen gegen Null, doch hinter den Kulissen der vermeintlich idyllischen Gemeinde lauert ein finsteres Geheimnis und als „Selbstmord“ eingestufte Todesfälle häufen sich. Viele aufwendige Actionszenen und eine Menge überraschende Wendungen schaffen Spannung, doch auch der mitunter recht schräge Humor kommt nicht zu kurz.

Die Zuseher treffen viele Charaktere aus dem ersten Teil wieder, darunter Hildegard, Pierre, Kommissar Schwellnuss, Michel, Rosco, Hector, die auch von denselben Schauspielern verkörpert werden: neben den „Tothbrothers“ Lukas Toth, Daniel Toth und Mathias Skerlan wirken Matthias Jüly, Fabian Senftner, Jakob Weber und Clemens Gnauer in den Hauptrollen mit. Die Zuschauer begegnen zahlreichen Bekannten in Nebenrollen. „Unterstützt haben uns besonders das Gasthaus Prinz in Höflein und das Autohaus Ermler in Neusiedl, sowohl Rudi Prinz, natürlich als Gastwirt, als auch Erich Ermler treten im Film auf“, berichtet Lukas Toth. Ebenfalls wichtig sei der Support durch die Firma Bastel und die Agentur „Cloudcompany“ gewesen, auch deren Chef Alex Petznek spielt mit.

„Ära der Prohibition“ ist noch ambitionierter als der Vorgänger. Die Handlung ist ausgefeilter, es kommen mehr Darsteller vor und gedreht wurde nicht nur in Pachfurth, sondern an vielen Orten in der Region, so spielen Szenen in Bruck, Höflein, Pachfurth, Rohrau, Prellenkirchen, dem Autohaus Ermler in Neusiedl/See (Burgenland) und dem Schloss Sachsengang in Oberhausen (Bezirk Gänserndorf). Bei den Drehs sei es mitunter zu witzigen Momenten gekommen: „Wir haben an manchen Orten spontan zu drehen begonnen, die Leute haben dann oft nicht gleich bemerkt, dass es sich bei den Waffen nur um Requisiten handelte“, sagt Lukas.

Der Stil des Films bezieht sich auf die typische Gangster-Ära der 20er-Jahre nach dem Vorbild der englischen Serie „Peaky Blinders“, die Handlung weist Reminiszenzen an den die britisch-französische Actionkomödie „Hot Fuzz“ auf. „Sie hat sich eigentlich von allein geschrieben, wir haben nur überlegt, was ist absolut unvorstellbar, und kamen zum Ergebnis, an einem Ort, der das Trinken komplett verbietet, da kann es nicht mit rechten Dingen zugehen“, so Lukas Toth, der mit seiner Band „Unerhört“ auch das Titellied „Gangster“ beisteuerte.

Wer die Premiere verpasst hat, kann „Codename Schurli 2“ demnächst im Internet sehen. Der Film wird noch heuer online gestellt, wann und wo wird rechtzeitig bekanntgegeben.