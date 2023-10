Shakespeares Sommernachtstraum zum 40. Jubiläum des Ensemble 83

Vollbild

Die Handwerker-Schauspieltruppe will "Pyramus und Thisbe" aufführen zur Hochzeit des Königpaares (Wolfgang Sipöcz, Eva Kohler, Katharina Schwarzer, Thomas Häringer). Zsusza Schnauz (Katharina Schwarzer) ist nicht ganz überzeugt von Zacharias Zettels (Wolfgang Sipöcz) Schauspielkünsten. Der verschmähte Demetrius (Thomas Petznek-Böhm) sucht nach einer Strategie um Hermias Herz zu gewinnen. Demetrius (Thomas Petznek-Böhm) verliebt sich durch einen Zaubertrank in Helena (Stefanie Leeb). Puck brachte große Verwirrung in die Liebesangelegenheiten der Protagonisten- so bestürmte Demetrius (Thomas Petznek-Böhm) kurzzeitig Lysander (Werner Friedl) voll Sehnsucht. Doch Helena (Stefanie Leeb) fand die neue Wendung gar nicht amüsant. Demetrius (Thomas Petznek-Böhm) und Lysander (Werner Friedl) buhlen um Helenas (Stefanie Leeb) Gunst. Die beiden Freundinnen Helenas (Stefanie Leeb) und Hermia (Tina Polasek) werden zu eifersüchtigen Rivalinnen. Oberon, der König der Trolle (Werner Haas) schickt Puck (Birgit Hans-Mayer) los um Liebestränke zu verteilen. Hermia (Tina Polasek) will von Demetrius (Thomas Petznek-Böhm) nichts wissen und droht ihm mit dem Messer, sie in Frieden zu lassen. Das Ensemble 83 nach der Schlussszene. Regisseur Thomas Mayer verbeugt sich beim Premierenpublikum von "Ein Sommernachtstraum" des Ensemble 83 im Stadttheater. Fanny Flaut (Eva Kohler) und Simon Squenz (Thomas Häringer) überlegen, wie sie eine Wand für die Flüsterszene aus "Pyramus und Thisbe" darstellen könnten.

