Oscar-Preisträger dreht in Bruckneudorf

Vergangen Dienstag und Mittwoch herrschte reger Trubel am Gelände der ehrwürdigen Benedek-Kaserne. Niemand geringerer als Stefan Ruzowitzky, der 2008 mit seinem Film „Die Fälscher“ wurde mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde, fand sich mit seinem Team ein, um vor Ort Dreharbeiten durchzuführen. Dabei handelt es sich vermutlich nicht um eine Produktion für die nächste Anwartschaft auf die begehrte Trophäe, sondern um einen „Personalwerbungsfilm und die Darstellung des angepassten militärischen Einsatzspektrums“, wie Michael Bauer, Pressesprecher des Bundesministeriums für Landesverteidigung, erzählt. Zu diesem Zweck wurde etwa die Kaserneneinfahrt in einen fiktiven Grenzübergang umgewandelt. Dargestellt wurde das gesamte mögliche Einsatzspektrum des Bundesheeres, zum Beispiel in Form von Verstärkungskräften für die Polizei bis hin zur Verteidigung eines Grenzüberganges bei etwaigen Angriffen. Die Sequenzen, welche am TÜPl Bruckneudorf gedreht wurden, zeigen im Speziellen sämtliche Gegebenheiten und Modalitäten, mit denen das Bundesherr an einem Grenzübergang konfrontiert sein kann: Beginnend von Grenzkontrollen, über die Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen, bis hin zur Verteidigung des Grenzüberganges gegen feindliche Konfliktparteien. Die Hauptaufgabe des Truppenübungsplatzes bestand auch darin „vor allem die Rahmenbedingungen vorgestaffelt sicherzustellen: Zeltaufbau, Umbau der Beschilderung, Bereitstellen von Sandsäcken und das Erstellen eines eigenen Verkehrskonzepts,“ wie TÜPl-Kommandant Markus Ziegler erzählt. Die Soldaten, die in der Dokumentation zu sehen sein werden stammen allesamt aus anderen Bundesländern, die weiteren Drehorte sind ebenso auf das ganze Land verteilt. Kommandant Ziegler: „Es macht mich stolz, dass der Truppenübungsplatz die Rahmenbedingungen für diesen Film sichergestellt hat und eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen Bundesheer und dem Filmteam zustande gekommen ist." Ausgestrahlt wird die Produktion am 26. Oktober dieses Jahres, am österreichischen Nationalfeiertag.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.