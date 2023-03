Brucks junge Talente räumten bei Wettbewerb ab

Sonja Kammlander aus der Anton Stadler Musikschule schaffte mit ihrem Solo einen ersten Preis, mit der Berechtigung am Bundeswettbewerb im Mai in Graz teilnehmen zu dürfen. Am Foto mit Musikschul-Direktorin Serafia Myriknopoulou und Oboe-Lehrer Silvio Trachsel.

Foto: Anton Stadler Musikschule