Aktionswoche soll Gefahren von Social Media bewusst machen

Kinder und Jugendliche von heute werden gleichsam mit dem Smartphone in der Hand geboren. Neben den vielen praktischen und auch unterhaltsamen Aspekten, die die digitale Entwicklung mit sich gebracht hat, stellt sie die Gesellschaft und vor allem junge Menschen aber auch vor viele Probleme. Vor allem Soziale Medien haben besonders für Jugendliche oft auch eine dunkle Seite. Die Auswirkungen bekommen Pädagogen tagtäglich zu sehen.

„Wir merken, dass sich die Schüler nicht mehr lange konzentrieren können“, spricht Sabine Puchinger, Direktorin des Brucker Gymnasiums, etwa ein „massives Aufmerksamkeitsproblem“ an. Aber auch im Sport sei bereits feststellbar, dass das Gefühl für Dreidimensionalität langsam verloren geht. Kinder könnten etwa Abstände nicht mehr gut einschätzen. „Im motorischen Bereich sehen wir, dass das Problem exponentiell mehr wird“, so Puchinger. Darüber hinaus sei aber auch ein ganz großer Themenkomplex jener der psychischen Gesundheit. „Wir beobachten immer häufiger depressive Grundstimmungen und mangelndes Selbstwertgefühl bei den Schülern“, zeigt sich die Direktorin besorgt. Und durchaus oft sei ein Zusammenhang mit den Sozialen Medien deutlich erkennbar. So würden sich Jugendliche etwa auf Social Media-Kanälen selbst mit Filtern darstellen. „Das macht etwas mit der psychischen Gesundheit“, so Puchinger. Vor allem wisse man, dass Mobbing durch die digitale Welt die Schüler bis nach Hause, bis in die Nacht verfolge.

Sabine Puchinger, Direktorin des Brucker Gymnasiums, ist sich mit den anderen Schulleitern und Schulleiterinnen einig. Foto: Müller

Das Gymnasium hat daher ein Projekt initiiert, bei dem neben dem Römerland Carnuntum Jugendteam mittlerweile auch alle anderen Bildungseinrichtungen bis hin zu den Kindergärten in Bruck an Bord sind. „Es war beeindruckend zu sehen, wie sich alle Direktor*innen, die Fachinspektorin für Kindergartenpädagogik, unsere Schulqualitätsmanagerin Elke Wimmer und die Stadtgemeinde Bruck/Leitha über die große Bedeutung dieser Thematik einig waren“, so Puchinger. Geplant ist eine gemeinsame Aktionswoche im Herbst von 9. bis 13. Oktober, bei der vor allem die Information im Vordergrund stehen soll. „Es ist uns ein Anliegen, Erziehende, Lehrende und Lernende bestmöglich und breitgefächert zu informieren. Die Initiative soll lösungsorientiert und positiv sei“, erklärt Puchinger, dass man mit der Aktionswoche vor allem auch viele Eltern erreichen möchte. Jede Schule bereitet für die Aktionswoche Projekte und Aktivitäten zum Thema vor. Zusätzlich wird es ein Weiterbildungsangebot für Pädagogen und einen Elternabend in der Stadthalle am 12. Oktober geben. Auch die Jugendzentren in der Region werden Angebote zusammenstellen.

„Wir wollen die Digitalität und wir wollen nichts verbieten. Aber wir wollen auch eine Kultur des guten analogen Miteinanders und einen guten, gesunden und förderlichen Umgang mit digitalen Endgeräten“, betont Puchinger.