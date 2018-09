Pendler sollen so künftig schneller ans Ziel kommen: Gemeinde, Land und ÖBB wollen von Jänner bis Oktober 2019 eine Überführung am Bahnübergang an der B15 zwischen Götzendorf und Ebergassing bauen. Das lange geplante Übereinkommen wurde in einer Sitzung der NÖ Landesregierung vergangene Woche endgültig beschlossen. Die Kosten von rund 5,7 Millionen Euro teilen sich Land und ÖBB.

