Den Stein ins Rollen brachte der Fund eines Grabsteins in Leithaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) durch das Bundesdenkmalamt: Marcus Vinius Longinus war 25 Jahre im Legionslager Brigetio tätig, das heute im ungarischen Ort Kormarom liegt. 150 n. Chr. wurde er in Leithaprodersdorf als Zivilist beerdigt.

Nun plant die Gemeinde, Ende Juni ein überregionales Projekt bei „Interreg“, der Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), einzureichen: Anhand des Lebens und Weges des römischen Legionärs soll ein Themen-Radweg entstehen, an dem das Leben der Römer mit Schautafeln, Grabungsfunden, Broschüren und Rastplätzen dokumentiert wird. Auch eine eigene Homepage ist geplant.

Als strategische Partner des Projektes firmieren unter anderen das Bundesdenkmalamt und das zum Archäologiepark Carnuntum gehörige Museum „Carnuntinum“ in Bad Deutsch Altenburg.

Dieser Grabstein dient als Grundstein für ein neues EU-Projekt. | Bundesdenkmalamt

Die geplante Route des Radweges „Auf den Spuren der Legionäre“ verläuft von Kormarom über Bratislava, Kittsee, Schlosshof, Bad Deutsch Altenburg, Trautmannsdorf, Mannersdorf, Hof und Au bis Loretto und Leithaprodersdorf. Laut Projektleiter Leopold Cecil sollen „zu 90 Prozent bestehende Radwege“ eingebunden werden.

Bis 29. Juni muss das Projekt offiziell eingereicht werden. Ob es dafür Geld aus dem 10,1 Milliarden Euro schweren Fördertopf für den Zeitrahmen von 2014 bis 2020 gibt, wird im Oktober entschieden. Dann würde die EU 85 Prozent der Projektkosten übernehmen. Für den Rest müssten auch die beteiligten Gemeinden mit geringen Beiträgen aufkommen.

So beschloss der Gemeinderat in Au, 4.000 Euro beizusteuern, SP-Bürgermeister Gerhard David in Mannersdorf will 2.500 Euro lockermachen.

Franz Sauer, zuständig im Bundesdenkmalamt für Archäologie im Burgenland: „Wir haben sehr viel Fundmaterial, das noch nie gezeigt wurde.“