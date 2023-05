Enzersdorf an der Fischa: Baustart für Begleitetes Wohnen 2024?

Im Sozialausschuss, der von Helmut Tomek, SPÖ, geführt wird und ÖVP-intern soll es heftige Diskussionen dazu gegeben haben. Am Ende scheint es nun aber eine Mehrheit für die Umsetzung zu geben.

Die Rede ist von der Chance, am Areal des ehemaligen Feuerwehrhauses ein Wohnprojekt für Senioren und Seniorinnen bzw. - wenn Bedarf besteht - für Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Die Wohnform „Begleitetes Wohnen“ soll Menschen, die altersbedingt oder gesundheitsbedingt Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, eine selbstständige Lebensführung ermöglichen.

Die Kriterien des Landes NÖ für Förderungen solcher Projekte sind streng. Man muss sie erfüllen, wenn man das Maximum am Förderungen lukrieren möchte. Und ohne Förderungen des Landes braucht man einen angestrebten Quadratmeterpreis von 10,50 Euro aktuell nicht einmal andenken.

Neben Barrierefreiheit, Gemeinschaftsraum, Nachhaltigkeit ist vor allem die Lage entscheidend. Die fußläufige Anbindung an die Infrastruktur des täglichen Bedarfs muss gegeben sein.

Das ist beim ehemaligen Zuhause der Feuerwehr der Fall. ADEG, Gemeinde, Apotheke und Dorfplatz sind in 5 bis 7 Minuten zu Fuß erreichbar. Zusätzliche Förderpunkte bekommt das Projekt durch die Lage am Wasser und durch die Entsiegelung von 30 Prozent der Fläche. Heißt: es wird Grünflächen und Gärten geben, die allein oder gemeinschaftlich gepflegt und gestaltet werden können.

Faktisch gibt es keine Gründe, das Projekt nicht umzusetzen. Bauen will die Arthur Krupp GesmbH. Sie ist auch schon in Vorleistung getreten und hat das Projekt geplant und dem Gestaltungsbeirat vorgelegt. „In 150 Sitzungen wurden wir noch nie so gelobt, wie für dieses Projekt. Das Projekt wurde genehmigt“, freut sich Geschäftsführer Christof Anderle bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

15 Wohneinheiten soll es geben. Zwei davon sind so gestaltet, dass man zu zweit oder mit Pflegerin einziehen kann. Alle Wohnungen haben Gärten oder Balkon bzw. Terrassen. Ein Gemeinschaftsraum, eine kleine Bäckerei und genügend Platz für E-Bikes und Mobilitätshilfen komplettieren das Angebot. Abgerundet wird diese Wohnform mit einem Grundbetreuungspaket, das Unterstützung vor Ort anbietet, wenn die Bewohner diese brauchen. Diese Unterstützung kann von ehrenamtlichen, privaten Anbietern oder Hilfsorganisationen wie Volkshilfe oder Hilfswerk geleistet werden.

SPÖ und FPÖ stehen geschlossen hinter diesem Projekt. ÖVP-intern gibt es geteilte Meinungen. Was besonders zu schmerzen scheint, ist die Tatsache, dass das alte Feuerwehrhaus weichen muss, um dem Wohnprojekt Platz zu machen. Man sieht Geschichte und Erinnerungen verloren gehen. „Wir werden die alte Feuerwehr in Ehren halten und dies auch in Form einer Tafel oder Gedenkskulptur würdigen“, so Tomek.

Alternativen wurden gemeinsam mit der Arthur Krupp GesmbH geprüft. Die Variante am Areal des Volksheim käme der Gemeinde zu teuer. Man müsste eine neue Veranstaltungshalle bauen. Die Post AG verkauft das Grundstück in der Nähe des Gemeindeamts nicht, der Platz beim Musikerheim ist zu weit weg vom Schuss - kurz: kein Areal kann das ermöglichen, was notwendig ist für so ein Projekt. Bis auf die alte Feuerwehrwache.

„Ich höre immer wieder: 'für die Kinder macht ihr alles, aber für die Alten nix'. Wir haben die einmalige Chance ein Projekt umzusetzen, das der Gemeinde bis auf die Vertragserrichtung nichts kostet, aber den Menschen im Ort ermöglicht, auch im Alter selbstbestimmt und unabhängig zu bleiben. Also sollten wir diese Chance ergreifen“, so Tomek.

Bürgermeister Markus Plöchl sieht das genauso und habe auch die Mehrheit innerhalb der ÖVP dafür. Vizebürgermeister Werner Herbert steht ebenfalls zum Projekt. Die Liste GEMa überlegt noch.

Der Gemeinderat soll im Juni im Rahmen der Gemeinderatssitzung das „Ja“ zum Baurechtsvertrag und Projekt besiegeln. 2024 soll der Baubeginn sein.

Eine umfassende Aussendung, die das Projekt im Detail erklärt, wird nächste Woche an alle Haushalte ausgeteilt.

