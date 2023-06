215 Brucker Schüler lernten Klimaschutz von der Pike auf

Erneuerbare Energie zum Anfassen, das stand für die Schülerinnen und Schüler aus insgesamt zehn Schulklassen des Gymnasiums, der Handelsakademie und Handelsschule, sowie der Polytechnischen Schule, im ganzen Schuljahr auf dem Stundenplan. Das Klimaschulenprojekt ist das erste seiner Art und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es keine punktuelle Veranstaltung war, sondern eben eine einjährige Begleitung der Schüler zu verschiedenen Themenblöcken, die für den Klimaschutz relevant sind. Initiiert wurde das Projekt von Klima- und Energie-Modellregions-Managerin (KEM) Irene Schrenk vom Energiepark. Zur KEM Bruck gehören neben der Bezirkshauptstadt auch Höflein und Göttlesbrunn.

In jeder Klasse wurden dabei vier Workshops abgehalten, die sich folgenden Themen widmeten: Klimaschutz global und lokal, Eneuerbare Energie mit dem Schwerpunkt Windkraft, Photovoltaik auf Dächern und auf landwirtschaftlichen Flächen, sowie dem Finden von Einsparungspotenzialen im Bereich Strom und Wärme in der Schule, sowie zuhause in den eigenen vier Wänden. Am Programm standen freilich auch etliche Exkursionen zu den Enereuerbaren Energie-Betrieben in Bruck, wie dem Windpark, der Biogasanlage oder dem Sonnenfeld. Bei der Abschlussveranstaltung in der Aula von Gymnasium und HAK präsentierten die Schüler dann ihre Erkenntnisse aus dem letzten Schuljahr.

„Die Schule ist zum Beispiel mit der Temperatur runtergegangen, vor allem in der Aula, und das hat tolle Ergebnisse gebracht“, erzählte Schrenk, die hoffte: „Vielleicht haben wir es geschafft, euch dafür zu begeistern. Es werden in den nächsten Jahren in diesem Bereich auch ganz viele Jobs frei.“

Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) schilderte den Schülern, was in der KEM sonst alles für den Klimaschutz getan wird. Beispielsweise ging er auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ein. „In Bruck bedeutet das, dass 2.800 Lichtpunkte getauscht werden müssen“, so Weil, der auch den kürzlich getätigten Ankauf von E-Autos und E-Lastenfahrrädern für den Bauhof erwähnte.

Nach dem Erfolg des Klimaschulenprojekts soll das Konzept auch weitergetragen werden. „Wir haben es geschafft, dasselbe Projekt auch in der benachbarten KEM Ebreichsdorf zu starten“, zeigte sich Schrenk erfreut, dass die Bildung zum Klimaschutz im nächsten Schuljahr weitergehen wird.