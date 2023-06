Volksschule Enzersdorf meets Afrika

Passend zum Monatsthema der Volksschule Enzersdorf „Kinder einer Welt“ besuchte Gabriela Vonwald die Schüler und Schülerinnen. Grund: Ein kindgerecht aufbereiteter „Vortrag“ über den Verein „Harambee“.

Gabriela Vonwald hat in eigener Initiative vor vielen Jahren in Kenia eine Schule für Kinder aus ärmsten Verhältnissen gebaut und ermöglicht mit ihrem finanziellen und persönlichen Einsatz afrikanischen Kindern eine Schulbildung. Unterstützt wird sie dabei von Patenschaften.

Die Kinder der Volksschule erfuhren durch sie vom Leben der Kinder in Kenia, von den Schuluniformen und Schulmahlzeiten, und davon, wie sich Kinder in Kenia begrüßen. „Sie ermöglichte uns einen Einblick in eine andere Welt, sodass wir uns einmal mehr bewusst werden konnten, wie wertvoll es ist, in die Schule gehen zu können“, berichtet Lehrerin Gabriele kimmel.

Wer den Verein „Harambee“ unterstützen oder mehr Informationen zu dem Projekt haben möchte, hat dazu via https://www.harambee.at die Möglichkeit.