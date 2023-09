Landjugend zimmerte Höflein ein „Zwergerlhaus“

Eine bedeutende Aufgabe der Landjugend Niederösterreichs sind gemeinnützige Arbeiten – gestaltet als Projektwettbewerb –, die eine besondere Herausforderung darstellen. Jährlich nehmen mehrere tausend Landjugendmitglieder am „Projektmarathon“ teil. Gestartet wird am Freitagabend mit der Bekanntgabe des Vorhabens, das die Partnergemeinde vorgibt. Danach haben die Gruppen exakt 42,195 Stunden Zeit, um ihre Aufgabe umzusetzen. Die Anzahl der Stunden ist an die Distanz eines Marathons angelehnt.

Das fertige Zwergerlhaus Foto: von Katharina Trapl, Katharina Trapl

Dieses Jahr war Höflein Partner der Brucker Landjugend. Bürgermeister Otto Auer (ÖVP) hat sich für den Bau eines Gartenhauses im Kindergarten entschieden, der schon lange auf der Wunschliste in der Gemeinde steht. Er beschreibt die Aktion so: „Es ist immer schön, wenn junge Leute mehr tun, als sie tun müssen. Wenn Dinge entstehen, die man gern hat, wo aber vorher Zeit und Mut gefehlt haben.“ Zusätzlich zum Kernprojekt ist es üblich, dass die Teilnehmer ein „Extra“ mitmachen.

Apfelbaum als „Zuckerl“

Bei diesem Projekt war es neben dem Bau, die Grünlandpflege auf der Anlage des Kindergartens und einen Apfelbaum zu setzen. „Damit auch künftige Generationen sich erinnern, dass das 'Krixikraxi Zwergerlhaus' im Rahmen des Projektmarathons errichtet wurde“ erklärt Elisabeth Kögl, Bezirksleiterin der Brucker Landjugend, die Idee.

Die 15 Mitglieder waren vor eine harte Aufgabe gestellt. Nicht nur Umfang, sondern auch Witterung waren extrem. Unterstützt wurden sie von Ortsbäuerin Michaela Artner und dem Gasthaus Prinz, die gemeinsam für Verpflegung und auch warme Kleidung sorgten. Für die Kosten des Gartenhauses kam die Gemeinde auf. Doch nicht nur die Bevölkerung profitiert vom Projektmarathon.

Franz Kögl als Projektleiter übergibt die Schlüssel der Garenhütte an Bürgermeister Otto Auer. Foto: Brigitta Trsek, Brigitta Trsek

Für die Jungbauern und Jungbäuerinnen bedeutet es Schulung des Teamgeistes, Spaß, Freude und Stolz sowie öffentliche Präsenz. Die Anstrengungen werden nach erfolgreicher Bewältigung der Aufgabe am Tag der Landjugend mit Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze geehrt. Ein Motto dieser Aktion lautet „Projekte, die Wirkung zeigen“. Die Kinder in Höflein werden davon am meisten profitieren.