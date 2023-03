Missbrauchs-Vorwurf: „Ich nannte sie Mauserl, sie mich Waschbär“

Vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2005 soll ein im Bezirk Neusiedl lebender Mann ein junges Mädchen sexuell missbraucht haben. Er stand am Dienstag, 14. März 2023 wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs und des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses vor Gericht. Der Prozess wurde am Nachmittag vertagt.

Mit der Mutter des mutmaßlichen Opfers verbindet den Angeklagten eine gemeinsame Geschichte: Sein Vater und ihre Mutter waren einige Jahre lang verheiratet.

Im Jahr 2000 übersiedelte die Familie des Mädchens in die Nähe des Wohnsitzes des Angeklagten im Bezirk Bruck an der Leitha. Damit begann ein ungewöhnliches Verhältnis.

Staatsanwältin: „Er sprach mit ihr über Liebe“

„Er suchte Kontakt zu ihr, sprach mit ihr über Liebe im allgemeinen und über seine Beziehungsprobleme“, schilderte Staatsanwältin Petra Bauer den Beginn der Liaison.

Der um fast 30 Jahre ältere Mann soll der Schülerin Zungenküsse gegeben und mit ihr geschmust haben.

Als sie in Wien die Hauptschule besuchte, soll sie den „Stiefonkel“ regelmäßig an dessen Arbeitsplatz aufgesucht haben. Der Mann nahm sie dann im Auto mit nach Hause.

Übergriff beim Baden im Neusiedler See

In einem Aufenthaltsraum an diesem Arbeitsplatz soll es zu geschlechtlichen Handlungen gekommen sein. Mit 15 soll der erste Beischlaf stattgefunden haben. Zu einem Übergriff soll es beim Baden im Neusiedler See gekommen sein.

„Im Winter 2005 endete es, da hatte sie ihren ersten festen Freund und sagte, sie will es nicht mehr“, sagte die Staatsanwältin.

Seit 2006 sei die heute 34-jährige Frau in psychotherapeutischer Behandlung, um die angeblichen Übergriffe aufzuarbeiten.

60.000 Euro Schmerzensgeld gefordert

Eine Sachverständige stellte fest, dass das mutmaßliche Opfer wegen der Vorfälle an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Die Anwältin der 33-Jährigen forderte den pauschalen Betrag von 60.000 Euro als Schmerzensgeld.

Der Angeklagte, der bis vor kurzem im Krankenstand war und sich danach beim AMS als beschäftigungslos meldete, bekannte sich nicht schuldig. Während des angeklagten Tatzeitraums war er mit seiner ersten Ehefrau verheiratet. Mittlerweile wurde auch die zweite Ehe des Mannes geschieden.

Er bestritt vor Gericht, dass es einen Raum an seinem Arbeitsplatz gegeben habe, wo er mit der Hauptschülerin hätte intim werden können. Auch hätte niemals am 3. Oktober 2003 der erste Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen stattfinden können: „Das ist der Geburtstag meines verstorbenen Vaters, da war ich immer an seinem Grab“, sagte der Angeklagte.

„Für mich war sie eine narzistische Persönlichkeit“

„Für mich war sie eine narzistische Persönlichkeit“, tat er die Vorwürfe der Frau ab. „Ihr Lebensmotto war, nur der Dumme arbeitet für den Lebensunterhalt.“

„Haben Sie ihr jemals in der Öffentlichkeit einen Kuss oder ein Bussi auf den Mund gegeben?“, fragte die Staatsanwältin.

„Ja, das war bei der Verabschiedung so“, gab der Angeklagte zu. „Ich ließ sie beim Haus aussteigen. Sie wollte noch einmal gedrückt werden und ein Abschieds-Bussi.“

Später besuchte die Jugendliche eine Schule im Bezirk Neusiedl.

Freundinnen von damals können sich noch heute an die seltsame Beziehung ihrer Mitschülerin erinnern. „Sie haben ständig SMS geschrieben. Es war sehr romantisch“, sagte eine der früheren Kolleginnen.

„Ich nannte sie Mauserl, sie mich Waschbär“, erinnerte sich der Angeklagte. „Sie sagte, du bist alt und fett, aber nett.“

Schulfreundinnen erinnern sich...

„Meine Wahrnehmung war, dass sie verliebt waren ineinander“, sagte eine Schulfreundin des mutmaßlichen Opfers aus der Hauptschulzeit. Als 13-Jährige habe sie mitbekommen, so die Zeugin, dass ihre Freundin dem Angeklagten ein SMS schrieb: „Darin stand: Sie würde gerne mit ihm schlafen“, berichtete die Zeugin.

Ihre Freundin habe sich aber nicht getraut, das SMS abzuschicken. Eine andere Freundin habe dann einfach auf „Senden“ gedrückt. „Da war sie sehr aufgeregt“, schilderte die Zeugin den Zustand ihrer Kollegin.

Der Angeklagte habe dann zurückgeschrieben, „er würde das auch schön finden, aber das ist schwierig“.

„Kam Ihnen das nicht eigenartig vor?“, fragte Richterin Doris Halper-Praunias. „Schon“, antwortete die Zeugin. Sie habe ihrer Mutter davon erzählt, die habe nur mit dem Kopf geschüttelt.

Eine andere Kollegin aus der Hauptschulzeit berichtete von Erzählungen ihrer Schulfreundin über den „Onkel“: „Dass er ihr beim Lernen half, dann kam es zu Handlungen wie Küssen, T-Shirt ausziehen, im Bett liegen, Kuscheln.“

„Das ist ja nicht normal!“

„Waren Sie schockiert?“, fragte Richterin Doris Halper-Praunias. „Natürlich! Das ist ja nicht normal!“, antwortete die Zeugin.

„Gibt es Anhaltspunkte, dass es nicht stimmt?“, vergewisserte sich die Richterin.

„Gar nicht. Sie war nie unehrlich zu mir“, sagte die Zeugin. „Sie ist eine sehr talentierte, gescheite Frau. Sie hat nicht gelogen.“

Eine Schulkollegin aus der Schulzeit im Bezirk Neusiedl erinnerte sich vor Gericht, dass ihre Freundin von dem Vorfall im Neusiedler See erzählt habe, „wo sie vom Angeklagten den Penis zwischen die Beine gesteckt bekam“.

Ihr Freundin habe von ersten sexuellen Handlungen mit 12 Jahren erzählt, von Küssen und Zärtlichkeiten.

„Sie betitelte es ihre Beziehung, in der sie sich wohlfühlte“, sagte die Zeugin. Sie habe nicht den Eindruck gehabt, dass ihre Mitschülerin „sich genötigt fühlte“.

Einmal habe der Angeklagte die Freundin am Bahnhof abgeholt. „Sie fuhr ihm durch die Haare und gab ihm ein Bussi. Da hatte ich das Gefühl, es ist offiziell“, so die Zeugin.

Der Angeklagte habe die Freundin oft abgeholt, jede Woche. Das hatte der Angeklagte zuvor in seiner Aussage bestritten: Er hatte behauptet, wenn überhaupt, sei bei diesen Fahrten seine Frau dabei gewesen.

„Sie bat uns, niemandem davon zu erzählen“

Eine weitere Freundin aus der Schulzeit im Bezirk Neusiedl erinnerte sich: „Ich war 13, sie 14. Sie erzählte, dass sie schon Sex hatte und ihr Freund über 30 Jahre alt war.“ Ihre Kollegin habe die sexuellen Handlungen, die der „Stiefonkel“ mit ihr vollzog, geschildert. „Sie bat uns, es niemandem zu erzählen“, sagte die Zeugin.

Sie glaube nicht, dass ihre Freundin „zu etwas gezwungen“ worden sei. Der Angeklagte sei „ihre einzige Bezugsperson“ gewesen, er habe ihr „Unterstützung, Aufmerksamkeit und Zuneigung“ gegeben. Von ihrer Familie habe die Freundin „keinen Rückhalt“ bekommen.

Es habe, so die Zeugin, „Liebesbriefe zwischen beiden“ gegeben, und ihre Freundin habe in einem Kalender und einem Tagebuch notiert, „wann sie zum ersten Mal Sex hatten“.

Der Mutter fiel nichts auf

Befragt wurde auch die 54-jährige Mutter des mutmaßlichen Opfers. 1999 sei ihrer Tochter der Angeklagte als „Onkel“ vorgestellt worden. Von körperlichen Berührungen der beiden unterm Tisch, die sich nach Aussage des mutmaßlichen Opfers bei gemeinsamen Familienessen zugetragen haben sollen, habe sie, so die Mutter, nichts mitbekommen. „Das fiel mir alles nicht auf“, sagte die Frau.

Von 2013 bis 2016 hatte das mutmaßliche Opfer eine Beziehung zu einem heute 38-jährigen Mann, der extra aus der Schweiz anreiste, um bei Gericht auszusagen.

„Irgendwann bekam ich heraus, dass sie sexuell missbraucht wurde“, sagte er. Der Name des Angeklagten sei gefallen. „Sie bekam Geld, damit sie gemeinsam im Freibad duschen gehen und er baute eine Vorrichtung, wo man sie festbinden kann. Das wollte sie aber nicht“, erzählte der Zeuge über die Schilderungen seiner Ex-Freundin.

Der Prozess wurde vertagt. Weitere Zeugen sollen befragt werden.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.