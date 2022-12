Adventmarkt in Hainburg/Donau stimmungsvoll eröffnet

Vorweihnachtliche Stimmung auf dem Hauptplatz West: der Adventmarkt ist heute von Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP) eröffnet worden. Stadträtin Michaela Gansterer-Zaminer (ÖVP) begrüßte zahlreiche Besucher und bedankte sich bei den Mitarbeitern, die bei der Vorbereitung halfen.

Die musikalische Umrahmung übernahmen die Adventbläser der Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg-Musikverein Wolfsthal unter der Leitung von Andreas Martschitz. Viele Vereine, Unternehmen und Organisationen sind mit Ständen vertreten, von der Hainburger Jugend, den Lions über die Segelflieger bis zum Roten Kreuz. Für die nächsten Tage ist ein abwechslungsreiches Programm geplant.

So werden zum Beispiel Ponyreiten, ein Kinderkarussell und Stockschießen angeboten. Am 3. Dezember werden um 16 Uhr die Preise des Gewinnspiels der Innenstadtbetriebe verlost. Danach sind die Besucher zum gemeinsamen Adventsingen mit dem Singkreis um 17 Uhr in die Stadtpfarrkirche eingeladen. Die Band „Talentfrei“ bringt um 19 Uhr auf der Bühne rockige Weihnachtshits.

Am 6. Dezember um 16 Uhr präsentieren die Lions den Nikolaus, der mit seinen Gaben die Kinder beschenkt. Weitere Höhepunkte: Die Sängerin „Bine Hagn“ tritt unplugged am Samstag, 10. Dezember, um 19 Uhr auf. Die Öffnungszeiten sind unterschiedlich, ein genaues Programm findet sich auf der Website der Stadt unter „Veranstaltungen“: www.hainburg-donau.gv.at

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.