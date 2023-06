Regeln fürs sichere Radfahren in der Klima-Modellregion Bruck

„Alltagsradln ist voll im Trend“ sagt Wolfgang Hohenauer. Der Brucker ist Obmann der hiesigen Radlobby und weiß als Viel-Radler, dass es wichtig ist, sich mit den Änderungen in der Straßenverkehrsordnung zu beschäftigen. Daher hat die Radlobby diese Änderungen in einer eigenen Broschüre übersichtlich zusammengefasst und erklärt. Diese Broschüre überreichte Hohenauer nun druckfrisch an Irene Schrenk, Managerin der Klima- und Energiemodellregion Bruck, zu der neben Bruck auch die Gemeinden Göttlesbrunn und Höflein gehören.

Für die Modellregion ist das Alltagsradln nämlich eines der Schwerpunktthemen. Die neue Broschüre wurde in den Gemeindeämtern von Bruck, Göttlesbrunn und Höflein aufgelegt und kann dort kostenlos mitgenommen werden. „Das Kennen der ,Regeln fürs Radeln', gegenseitige Rücksichtnahme, sowie ein attraktives Radwegenetz sind Grundlage für sicheres Radfahren im Alltag“, betont Hohenauer, der auch auf die Aktion „Niederösterreich radelt“ aufmerksam macht. Dabei können sich Radfahrer registrieren und Kilometer sammeln und damit Preise gewinnen. „Für Fragen steht die Radlobby gerne zur Verfügung unter: bruckleitha@radlobby.at“, so Hohenauer.