Benefizkonzert für Ukraine in der Hainburger Kulturfabrik

Die drei im Gemeinderat vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ haben in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde ein Benefizkonzert zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge organisiert.

Die "bruck[lyn] Big Band" wird am Sonntag, 10. April, um 17 Uhr in der Kulturfabrik spielen. Auf dem Programm stehen "The Music und Spirit of Caterina Valente and friends".

"Wir hatten die Idee, gemeinsam ein Frühlingskonzert für die Ukraine zu veranstalten", berichtet Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). "Und waren uns rasch einig", ergänzt Stadtrat Thomas Häringer (SPÖ). "Wir haben uns spontan zum Mitmachen entschlossen, das einzige, was jetzt zählt, ist schnelle Hilfe", sagt auch Helmut Harringer (FPÖ).

Vorverkaufskarten und weitere Informationen gibt es ab Montag, 28. März, auf dem Gemeindeamt.

