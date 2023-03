Zwei Ladendiebe in Bruck gefasst

Zwei Ladendiebe sind am Montag in Bruck an der Leitha gefasst worden, wie die Landespolizeidirektion NÖ heute bekanntgegeben hat. Einer aufmerksamen Kassierin waren der 31-Jährige und seine 30-jährige Begleiterin verdächtig vorgekommen. Als die beiden das Geschäft verlassen wollten, forderte sie die Angestellte auf, stehenzubleiben.

Wert der Beute im dreistelligen Eurobereich

Die Verdächtigen rannten daraufhin zum Ausgang. Die Kassierin nahm die Verfolgung auf und entriss den mutmaßlichen Ladendieben eine Tasche mit Diebesgut.



Bei der Sofortfahndung konnten Beamte der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha die Verdächtigen in Bruckneudorf aufspüren und vorläufig festnehmen. Bei der Einvernahme gaben die slowakischen Staatsbürger zu, Lebensmittel und Alkoholika mit einem Wert im mittleren dreistelligen Eurobereich gestohlen zu haben. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.