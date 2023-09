Hainburg: Verletzter bei Fischteich von Florianis gerettet

Alarm für die Feuerwehr Hainburg am Dienstag: ein Mann war in einem Auwaldstreifen über eine Böschung gestürzt, hatte sich dadurch verletzt und konnte selbstständig nicht mehr gehen. Der Verletzte wurde am Ufer des Fischteichs in der Wörtharmsiedlung gefunden. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Verunglückte bereits vom Roten Kreuz und der Exekutive erstversorgt. „Anschließend wurde er in unserer Schleifkorbtrage gesichert, stabilisiert und per Zille ans andere Ufer gebracht“, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Schulz. Vom Roten Kreuz wurde der Verletzte für den Abtransport mittels Rettungshubschrauber vorbereitet.

Mitglieder des Fischereivereins Hainburg beteiligten sich an der Rettungsaktion, die Feuerwehr hob weiters in ihrem Bericht die effektive Zusammenarbeit mit den anderen Blaulichtorganisationen hervor.

Zweiter Einsatz: Pkw muss auf Fahrbahn gezogen werden

„Gerade eingerückt erwartete uns bereits der nächste Einsatz“, so Schulz. Ein Pkw war beim Parkplatz des Pflegeheims mit der Bodenplatte auf den Randsteinen aufgesessen. Das Fahrzeug konnte rasch mit Wechsellader und Lasttraverse geborgen werden.