Enzersdorf an der Fischa: „Sind finanziell schon besser dagestanden“

Das Wort „Sanierungsgemeinde“ will Vizebürgermeister Werner Herbert gar nicht erst hören. „Wir haben ein ausgeglichenes Budget und keine negative Finanzspitze!“ Er gibt aber zu: „Wir sind finanziell schon einmal besser da gestanden.“

Bürgermeister Markus Plöchl war nicht da, als in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 zum Beschluss vorlag. Er befindet sich derzeit auf einer Kreuzfahrt. Deswegen war es Werner Herbert, der sich die Kritik der Liste GeMa anhören musste. In gewohnt lösungsorientierter Manier tat er das auch.

Der Rechnungsabschluss zeigt nämlich deutlich, was die Prüfer des Landes im Vorjahr bereits aufgezeigt haben: finanziell steht die Gemeinde mit dem Rücken zur Wand (die NÖN berichtete).

„Konten sind überzogen. Es gibt offene Rechnungen in der Höhe von knapp 500.000€, die Investition in die Wasserversorgung riss uns rund 600.000€ ins Minus und über 400.000 Euro Mehrkosten ergeben sich durch variable Zinssätze für Leasingverträge und Kredite“, erläutert Milos Matijevic in der Stellungnahme der Liste GeMa zum Rechnungsabschluss. Man müsse kein besonderer Finanzexperte sein, um zu sehen, dass hier etwas falsch laufe. Er verstehe auch nicht, wie man heuer 800.000€ Straßenbauprojekte allein durch Bedarfszuweisungen des Landes finanzieren will, wenn schon im Vorjahr nicht die gewünschten Mittel geflossen sind. Projekte umsetzen ohne Bedeckung, wie im Falle der Hort-Containerlösung (die NÖN berichtete), habe Enzersdorf nun an den Rand des finanziellen Ruins gebracht. Mit knapp 12 Millionen € wäre man Schuldenkaiser im Bezirk.

Herbert beschwichtigt. Als Opposition zeichne Matijevic das Bild düsterer als es ist. „Die Energiekrise trifft uns wie viele andere hart. Ja, wir haben Mehrkosten von rund 500.000 € aufgrund steigender Strompreise, Bedarfszuweisungen in der Höhe von rund 200.000€ sind nicht wie geplant geflossen, Förderungen für den neuen Hort, der knapp eine Million Euro gekostet hat, gab es auch kaum und der Zuzug bringt mehr Investitionen mit sich als gedacht. Aber es gibt für alles eine Lösung und wir werden auch diese Krise meistern!“ Herbert sei zuversichtlich, dass die neue politische Situation im Land heuer jene Mittel zur Verfügung stellen wird, die Gemeinden brauchen. Die Verbindlichkeiten für Leasing und Kredite müsse man sich genauer anschauen.

Die Finanzierung der notwendigen Investitionen sei jedenfalls gesichert. Darüber hinaus sei Geld aus dem Umweltfonds der Flughafen Wien AG vorhanden, das aber nicht angerührt wird, solange nicht geklärt ist, ob diese Gelder nicht für Steuerzahlungen ans Finanzamt verwendet werden müssen. Ein Rechtsstreit klärt noch immer, ob der Umweltfonds ein gemeinnütziger Verein und damit vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Wird ein Urteil im Sinne des Umweltfonds gefällt, kann die Gemeinde sofort auf über 2,2 Millionen Euro zugreifen. Der finanzielle Engpass sei dann passé. Laut Werner Herbert kann es heuer eine Entscheidung geben.

Die Finanzprüfer des Landes sind nach Ostern planmäßig wieder in Enzersdorf. Es bleibt also abzuwarten, wie sie dieses Mal die finanzielle Situation in Enzersdorf bewerten.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.