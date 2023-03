Höflein schließt Haushaltsjahr 2022 wieder mit großem Plus ab

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Ursprünglich war die Mehrheit der Höfleiner Bevölkerung gegen Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet. Bürgermeister Otto Auer konnte seine Gemeindebürger eines besseren belehren. Und nun sorgen 33 Windkraftanlagen für jährlich rund 600.000€ zusätzliches Budget für Projekte.

Wenn also, wie in der Vorwoche, der Rechnungsabschluss für das vergangene Haushaltsjahr auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung steht, kann Auer die Zahlen entspannt vortragen.

Im Vorjahr stemmte die Gemeinde das Kabinenprojekt am Sportplatz, die Erweiterung des Betriebsgebiets, Straßenbaumaßnahmen und die Erweiterung des Bauhof-Fuhrparks ohne große Geldsorgen.

In Summe gab die Gemeinde 1,2 Millionen Euro dafür aus.

Einnahmen - inklusive Ertragsanteile des Landes - hat die Gemeinde rund 4,8 Millionen €.

Einwände zum Rechnungsabschluss gab es keine. Wenngleich bekannt ist, dass sich die SPÖ mehr Familienförderung wünscht, nachdem sich die Gemeinde das locker leisten könne.

