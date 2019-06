Vier einfallsreiche Mittelschüler aus der Region wollten hoch hinaus und nahmen am internationalen Bildungsprogramm „CanSat“ der ESA (European Space Agency) teil. Maximilan Funk (16) und Benjamin Graffi (19) aus Regelsbrunn, Sebastian Dohnal (16) aus Göttlesbrunn und Christoph Herl (19) aus Petronell-Carnuntum schafften unter Anleitung ihres Mentors, Klemens Ehlers aus Bruck, in Österreich den zweiten Platz.

CanSat ist ein europaweiter Wettbewerb, bei dem ein kleiner Satellit (Radiosonde) gebaut und mit einer Rakete der ESA auf 500 Meter hochgeschossen werden soll. Beim Fall zurück zum Boden sollten Temperatur, Luftdruck und weitere Werte gemessen werden. Die Teilnahme am CanSat Wettbewerb dient dazu, Schüler alle Phasen eines realen Weltraumprojektes erleben zu lassen.

Der große Tag kam

„Maximilian und ich kennen Klemens Ehlers aus einem gemeinsamen Verein. Klemens hat uns auf den Bewerb aufmerksam gemacht“, berichtet Benjamin Graffi. Zunächst wurden das Team zusammengestellt und die Aufgaben verteilt. Schließlich musste nicht nur der kleine Satellit entwickelt und gebaut werden, sondern auch Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit geplant und durchgeführt werden – und das alles in der Freizeit. Eine feste Werkstatt hatten die Vier dabei nicht, sondern trafen sich reihum. Der Zusammenbau erfolgte mit einem 3-D-Drucker unter Anleitung ihres Mentors.

Hin und wieder hätte es zwar Durststrecken gegeben, aber „dass wir es durchziehen, stand nie in Frage“, erklärt Maximilian Funk.

Schließlich kam der große Tag: Eine Rakete der ESA wurde mit allen CanSats beladen, diese wurden aus 500 m Höhe herausgeschossen und landeten wie geplant auf dem Flugplatz Schärding/Suben (Oberösterreich).

Von den Projektteilnehmern wollen trotz des Erfolges nicht alle den Weg in die Raumforschung nehmen: Benjamin, der heuer die HAK-Matura absolviert hat, will sich der Philosophie widmen. Maximilian wiederum möchte in die Fußstapfen seiner Eltern treten – und Medizin studieren.