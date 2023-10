Bad Deutsch-Altenburg: Treffen der Tourismuspartner

Das Tourismusbüro Carnuntum-Marchfeld möchte den regionalen Tourismus verstärkt fördern. Mit regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen sollen die Tourismusregion Carnuntum-Marchfeld und ihre vielfältigen Aufgaben, Aktivitäten und Angebote bekannter gemacht werden. Durch kostenlose Führungen und Programme können „Multiplikatoren“ die touristischen Highlights und Freizeitangebote der Region persönlich kennenlernen.

Bei einem Treffen „Get-Together für Tourismuspartner:innen“ fand ein geführter Ortsspaziergang in Bad Deutsch-Altenburg statt, an dem über 20 Tourismuspartner, darunter Gemeindevertreter, Kulturvermittler und Betreiber von Beherbergungsbetrieben, teilnahmen. Die Runde in Bad Deutsch-Altenburg bot den Teilnehmern die Möglichkeit, mehr über die bewegte Geschichte des Kurortes zu erfahren, die eng mit der Römerstadt Carnuntum verbunden ist. Die Gruppe wurde von der Leiterin des Tourismusbüros Petronell, Margit Neubauer, begleitet und hörte über eine App informative Geschichten auf dem Smartphone. Die App namens "Ortsspaziergänge" ist kostenlos verfügbar, zusätzlich zu Bad Deutsch-Altenburg gibt es dieses Angebot auch in Bruck, Fischamend, Petronell-Carnuntum, Eckartsau und Marchegg.

Direktor Friedrich Eisenbock präsentierte im Anschluss das Kurzentrum Ludwigstorff, das nicht nur Österreichs stärkste Jod-Schwefelquelle, sondern auch ein breites Kur-und Therapieangebot für Kurgäste ebenso wie für ambulante Patienten bietet.

Die Veranstaltungsreihe „Get-Together für Tourismuspartner:innen“ soll die regionale Tourismusbranche stärken. „Persönliche Erlebnisse sind entscheidend, um sich von den vielfältigen regionalen Freizeit-und Tourismusangeboten zu überzeugen und diese weiterzuempfehlen. Durch die Vernetzung von Ausflugszielen, Nächtigungsbetrieben und Gemeinden wurden bereits zahlreiche Kontakte geknüpft und neue Kooperationen aufgebaut“, erklärt Organisatorin Margit Neubauer. Die Reihe soll nach einer Winterpause fortgesetzt werden.