Auf der Strecke zwischen Hainburg und Bad Deutsch-Altenburg wird die Oberleitung erneuert. „Errichtet werden neue Fundamente und Oberleitungsmasten inklusive dem Aufziehen einer neuen Oberleitung“, berichtet ÖBB-Sprecher Daniel Pinka. Die Fahrgäste müssen daher zur Zeit zwischen Wolfsthal und Petronell-Carnuntum auf den Bus umsteigen.

Auch die Anrainer sind betroffen. „Es wird teilweise an Wochenenden und nachts gearbeitet. Durch den Einsatz schwerer Baumaschinen kann es daher zu Lärm auch in der Nacht kommen“, so Pinka.