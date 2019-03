NÖN-Mitarbeiter Adalbert Mraz stellte am Donnerstag im Kurzentrum Ludwigstorff vor über 100 Gästen sein Buch über eine abenteuerliche Radtour vor: „Abgefahren“ schildert seine Fahrt letzten Sommer von Hainburg nach Rom.

„Nach einer Hüftoperation, die ich lange aufgeschoben hatte, habe ich mir gesagt, wenn alles gut geht, dann fahre ich mit dem Rad nach Rom“, erzählt Mraz. Der Eingriff verlief komplikationslos, also ging es an die Planung der Fahrt. „Ich steckte viel Zeit in die Vorbereitung, Zweifel spornten mich nur an, es durchzuziehen. Da niemand mitfahren wollte, dachte ich: Gut, dann fahre ich allein.“ Mraz fuhr 2.300 Kilometer zu Trainingszwecken, packte seine Radtaschen und machte sich auf den Weg. Sohn Thomas verfolgte von zu Hause aus die Route, um im Ernstfall helfen zu können.

Witterungsbedingt musste er manchmal auf die Bahn umsteigen, machte aber auch dort nette Bekanntschaften. Von Villach aus – die Kleidung war mit dem Föhn im Hotel getrocknet worden – ging es Richtung Udine in Italien. Eine der größten Sorgen auf der Reise war: „Wie bringe ich das Rad sicher unter?“ Es war nämlich nicht möglich, das Fahrrad überall mitzunehmen – so blieb es etwa aus Venedig ausgesperrt. „Respekt hatte ich vor den Abruzzen und den steilen Anstiegen“, sagt er. Vor der Einfahrt nach Rom wurde ein Tag Pause gemacht. Gemeinsam mit seiner Frau Doris, die nachgereist war, besichtigte der Abenteurer die Ewige Stadt und machte sich mit dem Flugzeug auf den Heimweg.

„Hier ist etwas Tolles gelungen“, war Kurdirektor Friedrich Eisenbock begeistert. Den Reinerlös aus dem Verkauf des Buches will Lions-Mitglied Mraz bedürftigen Kindern zugutekommen lassen.