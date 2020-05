Auch die Römerstadt Carnuntum öffnet nach dem Ende der Ausgangsbeschränkungen wieder ihre Tore. Ab Pfingstmontag, 1. Juni, können das Freilichtmuseum in Petronell-Carnuntum, die beiden Amphitheater, das Heidentor und das Museum Carnuntinum in Bad Deutsch Altenburg besucht werden.

Der Betrieb wird an die aktuelle Situation angepasst: Um den Mindestabstand zwischen Besuchern in den Innenräumen zu gewährleisten, wird der Zutritt zum römischen Stadtviertel und zum Museum Carnuntinum begrenzt. Um Wartezeiten an der Kassa zu vermeiden, wird empfohlen, die Eintrittskarten bereits vorab online zu buchen. Dadurch gestaltet sich außerdem der Zugang möglichst kontaktlos. An Sonn- und Feiertagen im Juni werden Tickets laut Verantwortlichen mit definierten Zeiten angeboten, damit eine geregelte und rasche Abwicklung an der Kassa gewährleistet werden kann.

Bei Führungen wird auf Abstandsregeln geachtet

Führungen im römischen Stadtviertel im Freilichtmuseum finden in kleinen Gruppen statt. Um so vielen Besuchern wie möglich die Römerstadt nahe zubringen, wird das Angebot aufgestockt. Damit der nötige Sicherheitsabstand zwischen den Personen gewährleistet ist, wurden die Führungskonzepte an die geltenden Regelungen angepasst.

Um die Zeit bis zur Eröffnung so kurzweilig wie möglich zu gestalten, stehen zahlreiche digitale Angebote auf der Website zur Verfügung. So können mit einem Update der „Carnuntum App“ alle Funktionen nun auch von Zuhause aus mit dem Smartphone entdeckt werden. Mit der kostenlosen App lassen sich jene Bereiche erleben, die seit tausend Jahren unter der Erde liegen. Durch Visualisierungen erscheinen die antiken Bauten und Fundstücke virtuell im Kamerabild. Nähere Informationen unter: www.carnuntum.at