„Tiere auszusetzen ist streng verboten“

Der Nationalpark Donau-Auen wurde eingerichtet, um die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten. Allerdings werden in letzter Zeit vermehrt Vertreter exotischer Arten einfach ausgesetzt und bedrohen die natürlich gewachsene Vielfalt.

So seien einige Achatschnecken gefunden worden. Diese große Schneckenart ist ursprünglich in Afrika beheimatet. Ein nahezu gewohnter Anblick seien mittlerweile diverse exotische Schildkrötenarten in den Gewässern, auch so mancher Goldfisch habe schon seinen Weg in die Donau-Auen gefunden.

„Das nehmen wir zum Anlass, um erneut zu betonen: Das Aussetzen gezüchteter, gebietsfremder und insbesondere nicht heimischer Tiere in der freien Natur ist verboten“, heißt es in einer Aussendung des Parks. Einerseits leiden und verenden manche Exemplare langsam aufgrund von Mangelernährung oder des nicht verträglichen Klimas.

„Überleben sie hingegen, konkurrieren sie mit heimischen Arten um Nahrung oder schädigen diese durch Raubdruck direkt, verursachen genetische Verfälschung oder beeinträchtigen das Ökosystem durch Einschleppung von Krankheiten beziehungsweise Parasiten“, so der Nationalpark.

„Anschaffung von Haustieren gut überlegen“

Gerade für die Europäische Sumpfschildkröte sei der Nationalpark ein einzigartiges Refugium. Die einzige in Österreich lebende Schildkrötenart findet in den Donau-Auen nicht nur ideale Gewässer, sondern auch trockene Bereiche zur Eiablage vor.

Bereits seit 1998 setzt sich der Nationalpark Donau-Auen, seit 2007 in Kooperation mit dem Tiergarten Schönbrunn, für den Schutz und die Erforschung der bedrohten Art ein. Ausgesetzte amerikanische Rotwangen-Schildkröten treten nun allerdings in Konkurrenz zur heimischen Art und drohen diese zu verdrängen.

Tiere auszusetzen, habe nichts mit Tierliebe oder Naturverbundenheit zu tun, sondern sei in hohem Maße naturschädliches Verhalten. Geschieht es aus Überforderung der Halter, wäre es achtsames Verhalten, sich stattdessen an Tierschutzvereine zu wenden – und sich vor allem stets „vor“ der Anschaffung von Tieren gut zu überlegen, ob deren langfristige Versorgung sichergestellt sei.

