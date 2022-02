Corona-Lockerungen: Vorerst herrscht gedämpfte Euphorie

„Jetzt geht es hoffentlich wieder los“, freut sich die Violinistin und Musikschullehrerin Maria Patera über die Lockerungen der Covid-Beschränkungen im Kulturbereich. Patera ist Mitglied zahlreicher Ensembles wie etwa dem Orchester „Camerata Carnuntum“ und Mitglied der größten Interessensvertretung für freiberuflich Musikschaffende in Österreich, der „Musiker-Komponisten-AutorenGilde“.

„Das Publikum hat einen Nachholbedarf, Kulturveranstaltungen wieder live zu erleben“, glaubt sie. Livestreams von Konzerten ohne Publikum hätten sich anfangs zwar bewährt, mittlerweile sei das Interesse aber stark gesunken.

Die Leiterin der Haydngesellschaft Hainburg, Beate Linke-Fischer, übt sich vorerst noch in Zurückhaltung. Beim Konzert der „Bratislava Hot Serenaders“ am kommenden Samstag, dem 26. Februar, in der Hainburger Kulturfabrik gelten nach wie vor 2G-Regel und Maskenpflicht. Spontanen Ticketkauf an der Abendkassa und Buffet in der Pause gibt es vorerst nicht. „Es gibt so viele Infektionen im Umfeld, da wollen wir nichts riskieren“, erklärt Linke-Fischer, die aber „grundsätzlich den erleichterten Zugang zur Kultur“ positiv beurteilt.

Angesichts der hohen Infektionszahlen hat sie indes andere Sorgen: Nicht nur Musiker, sondern auch Tontechniker oder Beleuchter fallen oft aus, weil sie in Quarantäne müssen.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden