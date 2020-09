Beim Sturmheurigen am Wochenende fand am Samstag im Weingut Riedmüller der erste Genussmarkttag mit vierzehn Selbstvermarktern aus der Region statt – das Angebot reichte von Honig über Erdbeerprodukte und Rindfleisch bis hin zu Mehlspeisen und natürlicher Kosmetik. Hainburgs Bürgermeister Helmut Schmid (VP) begrüßte die zahlreichen Besucher: "In Zeiten wie diesen ist es besonders, wichtig regionale Produkte hervorzuheben - das Gute liegt so nah." Die Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg-Musikverein Wolfsthal unterhielt die Gäste mit ihrem ersten Auftritt in diesem Jahr.