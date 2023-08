Umspannwerk Sarasdorf: Eine archäologische Goldgrube

Es ist eine gigantische Summe, die Austrian Power Grid (APG) in den Ausbau seines Umspannwerks in Sarasdorf investieren will: Rund 130 Millionen Euro plant der Stromnetzbetreiber in den kommenden Jahren für die Errichtung eines 380-kV-Schaltfelds sowie von zwei 380/110-kV-Riesentransformatoren in die Hand zu nehmen. Bereits jetzt ist das Umspannwerk mit den Leitungen von Netz NÖ verbunden und soll künftig laut APG-Sprecher Christoph Schuh „eine Schlüsselrolle bei der Einspeisung und Verteilung von lokal erzeugter, überschüssiger Windenergie in das österreichweite APG-Netz“ spielen.

Doch bevor die Arbeiten für den Ausbau starten können, gehört die Erweiterungsfläche den Archäologen. Das war schon 2006 und damit vor dem Spatenstich für das heutige Umspannwerk der Fall. Seither führen das Bundesdenkmalamt sowie archäologische Firmen wie nun die „Novetus GmbH“ kontinuierlich Grabungen durch. Und dies mit Erfolg. So konnten über die Jahre hinweg Schätze aus der Vergangenheit geborgen werden wie diverse Überreste von bronze- und eisenzeitlichen Siedlungen.

Ein Henkelkrug aus der „Wieselburger Kultur“

„In der jüngsten Grabungskampagne, die im September 2021 begann, entdeckten wir eine Vielzahl von archäologischen Relikten – insgesamt 14 Bananenschachteln voll,“ berichtet Maximilian Bergner von Novetus, der die Grabungen im Auftrag von APG leitet. Unter Bananenschachteln verstehen die ArchäologInnen die Mengenangaben von Funden. Bemerkenswert ist auch der jüngste Fund eines fast vollständig erhaltenen und mittlerweile restaurierten Henkelkruges. Dieser stammt aus der „Wieselburger Kultur“ und ist 3.500 bis 4.000 Jahre alt.

Henkelkrug aus der Wieselburger Kultur Foto: Novetus GmbH, Novetus GmbH

Weiters betont Bergner: „Das Bau-Areal der APG ist einer der wenigen Orte Österreichs, die auf einer derart großen Fläche, nämlich über 30.000 m², untersucht wird. Das ermöglicht uns einen guten Überblick über unterschiedliche Epochen in einem Zeitraum von über 4.000 Jahren. Zudem erlaubt es einen Einblick in das Leben und Treiben einer landwirtschaftlichen Siedlung im fruchtbaren Flachland des Brucker Beckens.“ Brennöfen sowie einige Gruben zur Lehmentnahme deuten laut dem Archäologen daraufhin, dass die Bevölkerung damals Keramik für den Eigenbedarf produzierte.

Die Funde verbleiben vorerst bei Novetus, wo sie gereinigt, konserviert und analysiert werden. Danach gehen sie in das Eigentum der APG über. Sprecher Christoph Schuh: „Es ist beeindruckend, wie viele Funde über einen historisch langen Zeitraum unser Umspannwerksareal zutage gebracht hat. Die Kombination von bedeutenden Investitionen in die Infrastruktur und die Wertschätzung des kulturellen Erbes des Standorts unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Entwicklung und das Bewahren der Geschichte.“