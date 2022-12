Seit 1892 Feuer und Flamme für die Musi‘

Die Leidenschaft für Blasmusik – sie brennt seit mittlerweile 130 Jahren in Reisenberg. Die Geschichte des Vereins geht nämlich auf das Jahr 1892 zurück: Damals hatte der erste Kapellmeister Josef Gabriel mit den damaligen Mitgliedern der Ortskapelle Reisenberg diese Leidenschaft entfacht.

Die beiden Weltkriege zwangen den Verein zum vorübergehenden Stillstand, im Jahr 1945 übernahm schließlich Franz Gall die Kapellmeisterstelle, unter dessen Leitung 1950 die Feuerwehruniform als einheitliche Kleidung gewählt wurde. Seit daher ist die Kapelle als Feuerwehrmusikkapelle ein wichtiger Bestandteil des örtlichen Zusammenlebens und bei vielen der hiesigen Veranstaltungen nicht wegzudenken.

„Im Besonderen freut es uns, dass wir bei zahlreichen Feuerwehrfesten in der Umgebung mit unserem abwechslungsreichen Programm für Stimmung sorgen dürfen“, sagt Julia Hafenscherr, die Obfrau der Musikkapelle.

Jubiläen wurden groß begangen

In den Jahren 1992 und 2017 feierte die Kapelle ihre jeweiligen Jubiläen mit der Austragung der Marschmusikbewertung in Reisenberg. Und auch 130 Jahre sind es wert, gebührlich gefeiert zu werden: Dies geschah beim Jubiläumskonzert Ende November auf besondere Weise. Alle Kapellmeister der letzten Jahre, insgesamt fünf, übernahmen die Direktion verschiedenster Musikstücke. Ein besonders emotionaler Moment war die Verleihung der Ehrennadel in Gold durch den NÖ Blasmusikverband für Hermann Hölzl für 74-jährige aktive Mitgliedschaft.

„Am schönsten finde ich es, dass Musik uns alle verbindet – ob jung, ob alt, unabhängig vom Beruf. So viele verschiedene Charaktere, die eine Leidenschaft teilen“, meint die Obfrau. Gemeinsam mit ihrer Kapelle lädt sie am 4. März 2023 zur rauschenden Ballnacht in die Reisenberger Kulturhalle.

