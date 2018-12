In einem weihnachtlichen Ambiente präsentierten die Schüler und Lehrer der Reitschule Schraut, was sie in den letzten Wochen einstudiert haben. Den Anfang machten die Reitanfänger, die mit roter Nase hoch zu Ross durch die Halle der Familie Kögl geführt wurden. Es folgten Pas de Deux, Geschicklichkeitsübungen, Zirkuslektionen sowie Springeinlagen. Auch die Voltigierschüler von Sandra Ortner zeigten ihr Können am Rücken von Pony Timmy.

Walter Reckerzügl führte durch das Programm. Für die musikalische Umrahmung sorgten Katharina und Anton Paul sowie Walter Reckerzügl, Reitschulbesitzerin Stefanie Schraut und Yvonne Heissig.