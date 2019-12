Der Kampf gegen die Breitspurbahn geht weiter. Wie in mehreren anderen Gemeinden im Bezirk bereits beschlossen, soll nun auch in Bruck eine Resolution gegen das Mega-Projekt auf die Tagesordnung des Gemeinderats kommen. Kernpunkt der Resolution: Die Gemeinde will keine Flächenwidmungen, die für die Realisierung des Projekts notwendig wären, vornehmen. „Wir werden damit ein weiteres sachliches Signal setzen, damit die Stadt all jene Maßnahmen ergreift, die ihr rechtlich möglich sind, um die Umsetzung des Projektes in unserer Region zu verhindern", erklärt SP-Bürgermeister Gerhard Weil dazu. In der Resolution werde außerdem darauf eingegangen, dass die "mangelnde Genehmigungsfähigkeit" des Projektes "bei allen Verfahrensschritten" durch die Gemeinde geltend gemacht werde. Die Stadtgemeinde hat sich bereits bisher mehrfach gegen das Breitspurbahn-Projekt ausgesprochen. Damit ist sich die Stadt mit den anderen Gemeinden des Bezirks, sowie des nördlichen Burgenlands einig. Auch von Niederösterreichs VP-Landesrat Ludwig Schleritzko kam bei einem Treffen im Bezirk Rückendeckung gegen das Vorhaben.