Enzersdorf: Vermutetes Opfer war wohlauf im Garten

Gegen 15.50 Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr Enzersdorf alarmiert. Es wird vermutet, dass in der Neubergsiedlung einer Frau etwas zugestoßen ist. Man brauche die Feuerwehr für eine Türöffnung. Polizei und Rettung seien schon am Weg.

Ein paar Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei winkte bereits ab. Die Frau sei wohlauf im Garten. Die Feuerwehr konnte den Einsatz abbrechen und zurück ins Feuerwehrhaus.

Die Rettungskräfte alarmiert hatte die Pflegekraft der Frau. Trotz mehrmaliger Anrufe hat sie die Frau nicht erreicht und machte sich Sorgen.

