Gerhaus: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Neusiedl am See (Burgenland) ist am Sonntag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion NÖ mitteilt.

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Bruck war gegen 17.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße von Pachfurth kommend in Richtung Rohrau durch das Ortsgebiet von Gerhaus gefahren. Bei der Kreuzung mit der Sonnenstraße bog er nach links in diese ein. Dabei dürfte er das entgegenkommende Motorrad übersehen haben. Der Motorradlenker krachte mit seinem Bike frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkws und stürzte. Der 59-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein zufällig vorbeikommender Rettungssanitäter kümmerte sich um die Erstversorgung des Mannes, der dann nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht worden ist.

Die B 211 war im Bereich der Unfallstelle von 17.30 bis 18.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Dieser wurde im Ort umgeleitet.