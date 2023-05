Enzersdorf: Countdown für Musi-Kirtag läuft

2019 fand der letzte Kirtag statt. Dann kam Corona. Die Fischataler Musikanten fanden es schade, dass diese Tradition nun auszusterben drohte und beschlossen kurzerhand: wir machen das! Gesagt. Getan.

Vom 12. bis 14. Mai ist es jetzt soweit. Die Fischataler Musikanten laden zum Kirtag auf die Festwiese und feiern damit gleichzeitig ihr 60-jähriges Jubiläum.

Das Programm:

- Am Freitag gibt es das „Vorglühen“ mit der Blackout-Party. Gleich drei DJs werden den Feierwilligen musikalisch einheizen.

- Am Samstag wird das Jubiläum mit Nachbarskapellen musikalisch gefeiert. Es gibt einen bunten Kindernachmittag und abends einen Dämmerschoppen und eine Sause mit den DirndlRockern.

- Am Sonntag schließt der Kirtag dann traditionell mit Messe und Frühschoppen.

