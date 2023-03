Bernhard Beibl kommt mit Band nach Bruck

Am kommenden Samstag ist im Stadttheater wieder Partystimmung angesagt. Ab 20 Uhr spielen die Neusiedler Pop-Band „U-Turn“ und danach Edel-Gitarrist Bernhard Beibl mit seiner Band auf.

Beibl ist schon seit Jahren mit seinem Freund und Cajon-Spezialisten Manuel Dinhof als Duo „Freunde des Japaners“ Stammgast in der Bezirkshauptstadt. Nun kommt der ehemalige Gitarrist der siebenfach Grammy-nominierten Kultband „Tangerine Dream“ mit seinen langjährigen Weggefährten Kurt Grath (Bass) und Martin Weninger (Schlagzeug) auf die Bühne. „Wir spielen nur eigene Nummern“, verspricht Beibl. Das Spektrum reicht von fetzigem Gitarrenrock mit virtuosen Soli bis zu Ohrwurm-Rockballaden wie die im Vorjahr erschienene Nummer „Until the time is right“.

Eröffnet wird der Rockabend von Charly Beck (Gitarre), Heinz Müller (Gesang), Edgar Brutler (Schlagzeug) und Bernd Zupak (Bass), die als „U-Turn“ schon seit Jahrzehnten rund um den Neusiedler See mit ihren Auftritten begeistern. Im Gepäck haben sie Songs von Paul Weller, Kings of Leon, Oasis, Coldplay, Sting, Soft Cell und vielen anderen mehr.

