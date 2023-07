JUZ Mannersdorf wird wieder zur Bühne

Es ist wieder so weit: Das Jugendzentrum Mannersdorf (JUZ) fungiert in Kooperation mit der Stadtgemeinde wieder als Veranstaltungsort für ein Konzert der besonderen Art. Wie die NÖN berichtete, plant die Leiterin des JUZ, Sandra Murr, vier Mal im Jahr regionalen Bands, Gruppen oder Ensembles, egal welchen Genres, die Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung zur Verfügung zu stellen. „Wir wollen vor allem Jugendlichen eine Plattform bieten, damit sie erste Erfahrungen vor Publikum sammeln können,“ erklärt Murr. Das erste Konzert dieser Art fand unlängst statt: die bereits bekannte Truppe „Essigschurkerl“ aus Stixneusiedl, die mit zahlreichen Groupies anreisten, boten den über 100 Gästen, bestehend aus Alt und Jung, einen fulminanten Konzertabend. Murr dazu stolz: „Wir haben mit so einem großen Erfolg und einer derartig positiven Resonanz gar nicht gerechnet und die jugendlichen Mitglieder des JUZ zeigten bei der Organisation und der Durchführung großen Einsatz.“ Die nächste Veranstaltung ist bereits für den 22. Juli geplant- das sogenannte „18er Festl“, das zu Ehren eines Jugendlichen veranstaltet wird, der am Anfang des Jahres unter tragischen Umständen aus dem Leben geschieden ist und zu diesem Zeitpunkt seinen 18. Geburtstag gefeiert hätte. Den Abend musikalisch gestalten wird die Band „Burn'n Souls“ aus Rauchenwarth. Der Erlös dieses und ähnlicher Konzerte kommt natürlich dem JUZ beziehungsweise den Jugendlichen zugute.