In der Digitalen Jugendarbeit, wie sie seit 16. März im Römerland Carnuntum praktiziert wird, stehen einem alle Grenzen offen. "Nach fünf Wochen fast reiner digitaler Arbeit mit der Jugend, wurde es immer ersichtlicher, dass sich diese nach etwas anderem sehnt. Ja, in Zeiten, in denen sogar die Schule digital läuft, benötigt die Generation Instagram, Snapchat und Whatsapp eine analoge Tätigkeit", ist Gerti Taferner, Leiterin der Jugendarbeit im Römerland Carnuntum, überzeugt.

Nach diversen Foto- und Videochallenges sei es Zeit für ein „Oldschool“-Kunstprojekt. "Gemeinsam möchten wir etwas schaffen, das mehr Beständigkeit hat als ein Post in einer Story oder ein weiteres TikTok Video. Wir wollen die Langeweile nutzen und wieder einmal bewusst Stift und Pinsel in die Hand nehmen und Teil etwas ganz Besonderen sein", so Taferner.

Konkret soll das so aussehen: Die Jugendlichen haben ab Montag bis 15. Mai Zeit, eine 30 mal 30 Zentimeter große Leinwand mit ihrem Kunstwerk zu gestalten, jeder für sich. Die Leinwand wird vom Römerland Carnuntum zur Verfügung gestellt und kann entweder geliefert oder vor dem Jugendzentrum abgeholt werden. Bei der Gestaltung ist alles erlaubt - vom Bleistift über Wasserfarben bis hin zu Klebstoff oder Klopapier. Ist das Kunstwerk fertig, wird es von den Jugendbetreuern wieder abgeholt und an einem noch geheimen Ort mit all den anderen Kunstwerken ausgestellt.

"Getrennt voneinander soll etwas großes Ganzes in der Region Römerland Carnuntum entstehen", lautet laut Taferner das erklärte Ziel.