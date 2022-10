"Tage der Jugend" informierte über Bildung, Lehre und Soziales

Unter dem Motto "Tage der Jugend" fand von Donnerstag bis Samstag eine Jugend- und Berufsinformationsmesse statt. Organisiert von der Römerland Carnuntum Jugend in Kooperation mit dem Lagerhaus Bruck/Leitha, boten mehr als dreißig Betriebe und Organisationen der Region im Driving Camp Pachfurth einen Überblick über die Bildungsmöglichkeiten und sozialen Angebote für die Jugend. Die ersten beiden Tage hatten mehr als 1.200 Schülerinnen und Schüler die Messe besucht und auch an lebensnah gestalteten Workshops teilgenommen. Am Samstag richtete sich das Angebot speziell an Jugendliche und ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten, im Rahmenprogramm wurden alkoholfreie Cocktails ausgeschenkt, weiters standen ein Kletterturm und ein Riesenwuzzler zur Verfügung.

