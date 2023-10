Volles Haus bei Berufsinfomesse am Flughafen

Am Donnerstag und Freitag herrschte im Office Park 4 ein ordentliches Gedränge. Schon bevor die Jugend- und Berufsinfomesse von Römerland Carnuntum offiziell begann, strömten die ersten Schulklassen auf das weitläufige Gelände. Dort warteten Infostände zahlreicher Aussteller, die von weiterführenden Schulen über (Lehr-)Betriebe bis hin zu Sozial- und Beratungseinrichtungen reichten. Da konnten die Jugendlichen etwa bei den ÖBB im Simulator ausprobieren, wie es sich anfühlt, als Lokführer zu arbeiten oder bei der Polizei die umfangreiche Ausrüstung kennenlernen oder auch bei der HLUW Yspertal Insekten besichtigen und berühren.

„Eine Messe, die sich rein auf Bildungs- und Jobmöglichkeiten beschränkt, greift für Jugendliche zu kurz. Sie befinden sich in einer Lebensphase, in der sie mit einer Vielzahl an Entscheidungen und Situationen konfrontiert sind“, sagt Gerti Taferner, Leiterin der Römerland Carnuntum Jugendarbeit, die freilich auch selbst mit jeder Menge Informationen und einer Chill out-Ecke auf der Messe vertreten war.

Zusätzlich gab es für die Schülerinnen und Schüler noch die Möglichkeit, sich bei Workshops etwa im Verfassen von Bewerbungsschreiben zu üben. Und in Kooperation mit dem Flughafen und Austrian Airlines an einer Rundfahrt am Flughafengelände teilnehmen.